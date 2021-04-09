Американская модель и бизнесвумен, сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер показала фирменную модельную походку "от бедра"

Похудевшая после родов Кайли старалась все это время акцентировать внимание на тонкой талии, чтобы широкие бедра были подальше от комментаторов в Инстаграм, рассматривающих ее фото. Девушка долгое время даже не говорила, как ей удалось сбросить лишнее, а затем и вовсе заявила, что просто не ест вредное.

Теперь же диетологи подмечают, что Дженнер много работала в зале, а ее округлившиеся бедра достались ей не просто так. Кайли в этот раз подогрела интерес к себе нужным образом - впервые за долгое время хвастнула именно ягодицами, обтянутыми узким платьем с оригинальным принтом. Из-за рисунков на ткани зрительно кажется, будто ее фигура еще больше обычного.

В частности, речь идет именно о ягодицах, на которых сконцентрировано все внимание снимающего Дженнер на телефон, пока сама она быстро идет вперед, потряхивая темными волосами.

«Не видел тебя такой раньше; кокосовая долина, так красиво; О, черт возьми, Бог 🤩🤩🤩 te amo; Если бы Gucci Mane все еще был актуален, то это был бы я ...; легендарная девочка; королева топает; здесь нет лица и хорошо. Так лучше; Могу я одолжить это платье после того, как ты с ним покончишь?; Разве она не видит мимо силикона ???; желе трясется, осторожно».

Теперь же диетологи подмечают, что Дженнер много работала в зале, а ее округлившиеся бедра достались ей не просто так. Кайли в этот раз подогрела интерес к себе нужным образом - впервые за долгое время хвастнула именно ягодицами, обтянутыми узким платьем с оригинальным принтом. Из-за рисунков на ткани зрительно кажется, будто ее фигура еще больше обычного.

В частности, речь идет именно о ягодицах, на которых сконцентрировано все внимание снимающего Дженнер на телефон, пока сама она быстро идет вперед, потряхивая темными волосами.

«Не видел тебя такой раньше; кокосовая пальма, так красиво; О, черт возьми, Бог 🤩🤩🤩 te amo; Если бы Gucci Mane все еще был актуален, то это был бы я ...; легендарная девочка; королева топает; здесь нет лица и хорошо. Так лучше; Могу я одолжить это платье после того, как ты с ним покончишь?; Разве она не видит мимо силикона ???; желе трясется, осторожно».

Примечательно, что и сейчас Кайли старается ограничивать себя во вредной еде и не забывает о спорте, чтобы восхищать стройной фигурой. Как видно на фото, которые сама знаменитость опубликовала в сторисах немного ранее, она сильно изменилась. Теперь не только плоский живот, но еще и довольно большие бедра и тонкая талия могут удивить.

Выглядит так, словно Дженнер хорошо поработала над такими пропорциями. Кайли не так давно нежилась у бассейна, показав в этот раз себя с Ким самым удачным образом и без смущения.

Напомним, что раскованная сестричка Ким Кардашьян превратилась в куклу Барби в розовом бикини: "Романтичная малышка".

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