На 97 году жизни не стало Эмиля Верника, главного режиссера литературно-драматического вещания Всесоюзного радио и доцента Школы-студии МХАТ

О трагедии 10 апреля сообщил его сын-актер Игорь Верник. По его словам, причиной смерти отца стала остановка сердца.

Также Игорь Верник рассказал журналистам, что его отец еще 10 дней назад управлял автомобилем.

«Возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал», — поделился актер.

Эмиль Верник в 1958–1969 годах работал режиссером в главной редакции естественно-научных программ Всесоюзного радио, а в 1969–1991 годах был главным режиссером главной редакции литературно-драматического радиовещания. В 1990-х годах работал художественным руководителем — главным режиссером главной редакции художественных программ студии «Радио-1». Под его руководством было выпущено больше 200 радиопостановок. В них играли Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков, Андрей Миронов и другие.

Пользователи выражают свои соболезнования в связи с потерей великого деятеля: "Светлая и вечная память прекрасному человеку Эмилю Вернику!!!"; "Искренние соболезнования..."; "Великий! Светлый и искренний!! Соболезнования Вашей семье! 🕯❤".



Ранее мы писали о смерти известной советской актрисы Нины Зоткиной. Об этом сообщил режисер Михаил Дегтярь, узнавший о трагедии от одноклассницы, которая жила с ней в одном подъезде: "С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери", - написал режиссер. Он поведал, что пришлось вызывать полицию и выламывать двери. Оказалось, что тело две недели пролежало в квартире.

Напомним, что еще бы жить и жить: актеры культового сериала "Бригада" , которых уже нет с нами

Как сообщала Politeka, муж Ирины Билык выполнил предсмертное желание Людмилы Гурченко, вопиющие подробности: "Я не могу даже представить..."