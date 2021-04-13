Модель Белла Хадид, которую пластические хирурги признали самой красивой женщиной мира, показала себя в ярком образе

Как пишет Politeka.net, Белла Хадид является дочерью известной модели. Красотка вместе с сестричкой Джиджи успели покорить мировые подиумы, восхищая красотой. Не забывает Белла и о социальных сетях, где делиться интересными образами.

В этот раз красотка показалась в купальнике, который состоял из тоненьких полосочек и юбке, а образ дополнила стильной сумочкой. Девушка сидела на коленях на траве, выгнувшись назад.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Люблю", "Мне нравится этот зеленый цвет !!!!", "Проклятая девочка", "Белла, ты вдохновляешь на жизнь", "Ты слишком опасна для сердца, спасибо за красоту", "великолепная женщина", "выйди за меня замуж, ты самая красивая девушка в жизни‼".

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На свежих снимках Белла поделилась кадрами, сделанными во время отдыха. Она позировала на пляже в трусиках и топе для купания. Голову модель прикрыла забавной панамкой.

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