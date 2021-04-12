На 64-м году жизни скончался известный американский актер Джозеф Сираво, известный по роли отца Тони Сопрано - Джованни Френсиса "Джонни" Сопрано из всемирно известного фильма "Клан Сопрано"

Как передает Politeka.net, актер в последнее время боролся с онкологическим заболеванием. Об этом передает The Independent. Актеру было всего 64 года.

Он снялся в пяти эпизодах, которые разыграли тяжелые отношения между Тони Сопрано и его отцом. Новость подтвердил актер Джерри Пасторе в Instagram, который поделился снимком Сираво с трогательной надписью.

"Покойся с миром, мой дорогой друг, который провел невероятный бой. Я буду скучать по тебе. Увидимся на другой стороне". Кроме того Джерри Пасторе написал, что Джозеф Сираво был ему настоящим другом, каких редко удается встретить в актерской среде.

Сираво родился в Вашингтоне, округ Колумбия, перед тем, как начать актерскую карьеру, учился в школе искусств имени Тиша. Первую роль он сыграл в 1993 году вместе с Шоном Пенном и Аль Пачино в фильме "Пути Карлито". Последней работой актера стал фильм "Сиротский Бруклин" режиссера Эдварда Нортона.

Среди фильмографии у Сираво такие фильмы как "В поисках одноглазого Джимми", "Свидетель против мафии", "Закон и порядок", "Госпожа горничная"," Зачарованная", "Элементарно", "Сиротский Бруклин", "Американская история преступлений".

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