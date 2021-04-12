Відомий співак Микола Басков розповів про втрату дорогої йому людини

Як пише Politeka.net, про це артист написав на своїй сторінці в Instagram.

Басков вшанував пам'ять своєї улюбленої оперної співачки Монтсеррат Кабальє.

"Сьогодні легендарній співачці Монтсеррат Кабальє виповнилося б 88 років. Своєю великою творчістю вона залишила слід не тільки у світовій культурі, але і в серці кожної людини, як і в моєму. Цей неповторний голос завжди буде звучати, незважаючи на те, що її з нами немає. Вічна пам'ять», - написав співак.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і залишили десятих зворушливих коментарів.

"Велика, геніальна жінка! Світла Пам'ять", "Історичне фото", "спасибі, що пам'ятаєте", "вічна і світла пам'ять про велику співачку, чудову жінку", "як мило. І ви Коля щасливчик який доторкнувся до цієї легенди світу", "вічна пам'ять 🙏. Вона завжди залишиться з нами, і в наших серцях", - коментують пост Баскова.

Нагадаємо, Басков дружив з легендарною оперною співачкою 18 років. Він став не тільки учнем і партером Кабальє, він став її другом, був вхожий в будинок співачки. Монсеррат вважала Баскова своїм вокальним сином.

Монсерат Кабальє померла в 2018 році у віці 85 років.

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