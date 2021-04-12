Известный певец Николай Басков рассказал о потере дорогого ему человека

Как пишет Politeka.net, об этом артист написал на своей странице в Инстаграм.

Басков почтил память свой любимой оперной певицы Монтсеррат Кабалье.

«Сегодня легендарной певице Монтсеррат Кабалье исполнилось бы 88 лет. Своим великим творчеством она оставила след не только в мировой культуре, но и в сердце каждого человека, как и в моем. Этот неповторимый голос всегда будет звучать, несмотря на то, что ее с нами нет. Вечная память», - написал певец.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и оставили десятких трогательных комментариев.

«Великая, гениальная женщина! Светлая Память», «Историческое фото», «Спасибо, что помните», «Вечная и светлая память о великой певице, великолепной женщине», «Как мило. И вы Коля счастливчик который прикоснулся к этой легенде мира», «Вечная память 🙏. Она всегда останется с нами, и в наших сердцах», - комментируют пост Баскова.

Напомним, Басков дружил с легендарной оперной певицей 18 лет. Он стал не только учеником и партером Кабалье, он стал ее другом, был вхож в дом певицы. Монсеррат считала Баскова своим вокальным сыном.

Монсерат Кабалье умерла в 2018 году в возрасте 85 лет.

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