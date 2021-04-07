Известный российский певец Николай Басков показал дерзкий мужественный образ в Дубае

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым атмосферным снимком на своей странице в Инстаграм. Сейчас Басков отдыхает в жарком Дубае, откуда не устает делиться новыми фото со своими поклонниками.

На опубликованном черно-белом снимке певец позирует под пальмой. Басков одет в черную рубашку, верхние пуговицы которой он не стал застегивать до конца, обнажив грудь. Дополняют его образ несколько кулонов, которые свободно свисают с шеи певца.

Судя по всему, Басков решил примерить на себя образ соблазнительного мачо. Для этого певец принял пафосную позу, задрав подбородок и поставив руки в боки. На его лице застыл «мужественный» прищур.

«Встреча или разлука?», - подписал фото Басков.

В комментариях тут же принялись обсуждать новое фото певца.

«Думаю, что сначала разлука, а после – встреча», «К чему такие философские дилеммы нахлынули у нашего красавчика?», «Встреча...Потрясающе красивая фотография...Благодарю!», «Коленька,, вы необыкновенный, милый и бесценный», «Коленька, только встреча!!! О разлуке даже думать не надо!», «Ну и Николай», «Колька красавчик, просто огонь», «Брутальный», «Какой красивый... Взгляд прикован к этому фото», «Николай с вами только встреча ведь как известно с вами всегда приятно встретиться», - пишут люди.

Напомним, глубокие морщины и густая щетина, как сегодня выглядит исхудавший Басков: "Никогда больше не колите лоб...".

Как сообщала Politeka, Николай Басков случайно засветил лишнее на фото с отдыха: "Это жена и дочь?".

Также Politeka писала, что большая трагедия Баскова: как выглядит единственный сын певца, который отказался от отцовской фамилии.