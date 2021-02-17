Знаменитость практически не принимает участие в судьбе 14-летнего мальчика, к тому же отказавшегося от фамилии отца.

Не секрет, что часто подробности личной жизни звезд кино и эстрады вызывают повышенный интерес у публики. Может похвастаться этим и артист Николай Басков, называющий себя натуральным блондином.

Так, Николай Басков имеет сына, в воспитании которого не принимает ни малейшего участия. Карьера Баскова практически состоялась, звезда любима многими поклонницами, однако, в личной жизни не все так гладко. Еще в 20201 году зимой исполнитель женился на Светлане Шпигель, на тот момент она была дочкой продюсера Баскова. Некоторое время спустя у любящих супругов родился сын Бронислав.

Тогда родители решили дать мальчику двойную фамилию Басков-Шпигель. По-видимому, данное решение устраивало обе стороны. К сожалению, семья Николая и Светланы распалась через семь лет. По слухам, одной из причин назвали повышенную занятость карьерой главы семьи. Отмечается, что даже после появления на свет ребенка, Николай не отменил гастроли, не уменьшил количество концертов. В своих интервью Николай Басков тогда объяснял журналистам, что очень доволен ролью отца. Но воспитывать ребенка Шпигель доводилось самой. Сейчас знаменитость не видит Бронислава. Так, одни утверждают, что это происходит из-за запрета бывшей жены. Другие рассказывают, что певец и сам не очень хочет общаться с сыном.

Известно, что после развода с Николаем Басковым Светлана Шпигель вышла замуж на бизнесмена из Донецка Вячеслава Соболева. Как сообщала пресса Вячеслав усыновил Бронислава. Также в этом браке родилась дочь Нина.

Однако пара вскоре рассталась.

Бронислав полностью изменил свою фамилию на материнскую. Ему 14 лет, а живет он в Израиле, куда переехала Светлана после развода с Басковым.

Сам Николай сетует на то, что не смог построить крепких отношений со своим ребенком. Хотя некоторые уверены, что все можно наладить при желании.

Напомним, Николай Басков и София Ротару появились на публике вместе.

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