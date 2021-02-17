Известный певец Николай Басков имеет единственного сына Бронислава от бывшей супруги Светланы Шпигель.
Не секрет, что часто подробности личной жизни звезд кино и эстрады вызывают повышенный интерес у публики. Может похвастаться этим и артист Николай Басков, называющий себя натуральным блондином.
Так, Николай Басков имеет сына, в воспитании которого не принимает ни малейшего участия.
Карьера Баскова практически состоялась, звезда любима многими поклонницами, однако, в личной жизни не все так гладко. Еще в 20201 году зимой исполнитель женился на Светлане Шпигель, на тот момент она была дочкой продюсера Баскова. Некоторое время спустя у любящих супругов родился сын Бронислав.
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Известно, что после развода с Николаем Басковым Светлана Шпигель вышла замуж на бизнесмена из Донецка Вячеслава Соболева. Как сообщала пресса Вячеслав усыновил Бронислава. Также в этом браке родилась дочь Нина.
Однако пара вскоре рассталась.
Бронислав полностью изменил свою фамилию на материнскую. Ему 14 лет, а живет он в Израиле, куда переехала Светлана после развода с Басковым.
Сам Николай сетует на то, что не смог построить крепких отношений со своим ребенком. Хотя некоторые уверены, что все можно наладить при желании.
Напомним, Николай Басков и София Ротару появились на публике вместе.
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