Российский исполнитель Николай Басков удивил поклонников новым фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, известный российский исполнитель Николай Басков часто радует своих поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артист отправился на отдых, так что решил похвастаться фанатам ярким снимком со своего отпуска. Однако, певец больше взволновал пользователей, чем порадовал, так выглядит он очень уставшим и изнеможенным.

На фотографии, которую Николай сделал сам, он позирует на прогулке в красивом месте. Судя по геолокации, отдыхает артист в Объединенных Арабских Эмиратах, на одном из элитных курортов. Перед камерой Басков появился в коротких оранжевых шортах и зеленой футболке, а на его голове видно черную кепку. На лице исполнителя густая щетина, а в объектив он смотрит грустным уставшим взглядом.

Конечно же вид похудевшего и обессиленного Николая не составил поклонников равнодушным, многие начали умолять артиста нормально питаться, так как излишняя худоба ему не идет. "Как всегда, красив. Но похудел как!", "Глаза не грустные, а усталые. Замученный золотой голос!", "Бываете и ярче", "Наверное, голодает, вот и глаза грустные", "Замученный какой", "Глаза грустные", "Поешь, пойди, ты же на отдыхе", "Что за диета такая?", "Постарел", "Никогда больше не колите лоб...", - пишут в комментариях к фото Баскова.

Напомним, что небритый Басков в обтягивающем костюме сразил наповал новым образом: "Еще чуть-чуть и перегоните Киркорова".

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