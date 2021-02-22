Відомий співак Микола Басков опублікував у себе в Instagram фото з відпочинку, де в кадр потрапили жінка і дитина

Шанувальників привернуло те, що ззаду за спиною Миколи сидить якась жінка з маленькою дівчинкою на руках.

Обличчя жінки не видно, але шанувальники припустили, що це та сама обраниця Миколи і їх спільна дочка, яку король естради так довго приховував від публіки, передає "1 хвилина".