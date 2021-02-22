Відомий співак Микола Басков опублікував у себе в Instagram фото з відпочинку, де в кадр потрапили жінка і дитина
Шанувальників привернуло те, що ззаду за спиною Миколи сидить якась жінка з маленькою дівчинкою на руках.
Обличчя жінки не видно, але шанувальники припустили, що це та сама обраниця Миколи і їх спільна дочка, яку король естради так довго приховував від публіки, передає "1 хвилина".
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Пртист за прикладом багатьох своїх колег влаштував відпустку і відправився в теплі краї. Після довгої перерви Микола Басков виклав на сторінці в "Instagram" звернення до своїх шанувальників, в якому розповів про своє життя.
Виконавець зняв себе на камеру, стоячи на терасі біля моря, яке можна помітити у відображенні скляних дверей. Він зображений у білій футболці і чорній кепці, на обличчі виділяється густа сивіюча щетина.
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