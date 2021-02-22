Известный певец Николай Басков опубликовал у себя в Инстаграм фото с отдыха, где в кадр попали женщина и ребенок

Поклонников привлекло то, что сзади за спиной Николая сидит какая-то женщина с маленькой девочкой на руках.

Лиц не видно, но поклонники предположили, что это та самая избранница Николая и их общая дочь, которую король эстрады так долго скрывал от публики, передает "1 минута".