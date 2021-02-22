Известный певец Николай Басков опубликовал у себя в Инстаграм фото с отдыха, где в кадр попали женщина и ребенок
Поклонников привлекло то, что сзади за спиной Николая сидит какая-то женщина с маленькой девочкой на руках.
Лиц не видно, но поклонники предположили, что это та самая избранница Николая и их общая дочь, которую король эстрады так долго скрывал от публики, передает "1 минута".
Ранее мы писали, что популярный российский певец Николай Басков трогательно поздравил поклонников с зимними праздниками, отдыхая на курорте
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
Полураздетая Кароль разочаровала вульгарной выходкой: "Зачем на Юли Саниной мужа залезла?"
"Царствие ему небесное": трагедия потрясла легендарный "Ласковый май", первые подробности
"Человек с большим сердцем": ушел из жизни легендарный врач, украинцы скорбят
Большая трагедия Баскова: как выглядит единственный сын певца, который отказался от отцовской фамилии
Пртист по примеру многих своих коллег устроил отпуск и отправился в теплые края. После долгого перерыва Николай Басков выложил на странице в "Инстаграм" обращение к своим поклонникам, в котором рассказал о своей жизни.
Исполнитель снял себя на камеру, стоя на террасе у моря, которое можно заметить в отражении стеклянной двери. Он запечатлен в белой футболке и черной кепке, на лице выделяется густая седеющая щетина.
Напомним, что небритый Басков в обтягивающем костюме сразил наповал новым образом: "Еще чуть-чуть и перегоните Киркорова".
Как сообщала Politeka, располневший Басков поразил откровениями о жизни Повалий в России: «Сильно плакала…».
Также Politeka писала, что Басков и близкий друг Ани Лорак публично поспорили, кто кого раньше умрет: "Послушай, ты...".