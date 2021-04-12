Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая стала тренером вокального шоу «Голос країни», впечатлила пикантным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с эфира, показав свой невероятно крутой лук. Для шоу Надя выбрала образ француженки, надев беретик, топ и стильный пиджачок.

«Вчера прошел первый прямой эфир @goloskrainy_official. Невероятно волнительный и для участников, и для меня как тренера! К сожалению, пришлось попрощаться с тремя талантливыми артистами. А с @s.lazanovskyi и @nikko._.official мы уже начинаем готовиться к следующему эфиру», - поделилась своими эмоциями после прямого эфира Надежда.

В комментариях молодой звезде оставили массу приятных отзывов о ее стиле и команде на «Голосе».

«Какова красота!», «Потрясающий образ! Просто огонь», «Надежда Владимировна, незаконно быть такой красивой!», «Я не могу перестать смотреть на этот нереальный красивый наряд», «У меня действительно мурашки по коже!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что телеведущая Леся Никитюк решила подтрунить над коллегой.

«Очень хорошо! До моего стиля ещё далеко... но, не всё сразу», - оставила она комментарий.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала себя в повседневной жизни без прикрас. Артистка летела на съемки, засветив кадры, сделанные в поездке.

Напомним, что замужней Дорофеевой публично признался в любви продюсер "Голосу країни": "Надя раскрылась совсем иначе".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в банном халате очаровала нежным поцелуем прямо из ванной комнаты: "сладкие" кадры.

Также Politeka писала, что искусительница Дорофеева с бюстом навыкате поразила откровением на "Голосі країни": "Было важно показать…".