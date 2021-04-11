Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників незвичайним чином і звернулася за підтримкою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Також зіркова красуня сидить у тренерському кріслі проекту" Голос країни", де веде цілу команду вокалістів. У своєму Instagram зірка звернулася до українців за підтримкою її команди на вокальному шоу, а також показала яскраве фото, на якому з'явилася у вельми відвертому образі.

Як видно, на новому знімку Надя зображена десь в павільйоні зйомок" Голосу країни", вона тримає в руках якесь довге пристосування і не дивиться в об'єктив. Перед камерою співачка з'явилася в спокусливому образі - на ній темне картате пальто, під яким видно вузьку і коротку чорну кофтинку. Цей наряд тільки підкреслив пружні принади зірки, оголюючи плоский живіт і декольте. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж і прозорі окуляри.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про свою команду і попросила шанувальників про підтримку на учасників на проекті. "На етапі боїв і нокаутів @goloskrainy_official мені було важливо показати всі грані талантів учасників. Всі хлопці прийшли з різною метою. Сьогодні хлопцям потрібна ваша підтримка! Давайте вибирати голос нового покоління разом", - написала Надя. А користувачі почали активно обговорювати її публікацію, обговорюючи учасників і обсипаючи зірку компліментами в коментарях.

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