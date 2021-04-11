Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников необычным образом и обратилась за поддержкой

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. Также звездная красотка сидит в тренерском кресле проекта "Голос країни", где ведет целую команду вокалистов. В своем Instagram звезда обратилась к украинцам за поддержкой ее команды на вокальном шоу, а также показала яркое фото, на котором появилась в весьма откровенном образе.

Как видно, на новом снимке Надя запечатлена где-то в павильоне съемок "Голосу країни", она держит в руках какое-то длинное приспособление и не смотрит в объектив. Перед камерой певица появилась в соблазнительном образе – на ней темное клетчатое пальто, под которым видно узкую и короткую черную кофточку. Этот наряд только подчеркнул упругие прелести звезды, оголяя плоский живот и декольте. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и прозрачные очки.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала о своей команде и попросила поклонников о поддержке на участников на проекте. "На этапе боев и нокаутов @goloskrainy_official мне было важно показать все грани талантов участников. Все ребята пришли с разной целью. Сегодня ребятам нужна ваша поддержка! Давайте выбирать голос нового поколения вместе", - написала Надя. А пользователи принялись активно обсуждать ее публикацию, обсуждая участников и осыпая звезду комплиментами в комментариях.

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