Ось це поворот

Співачка і суддя шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва показала кадр із закулісся шоу

Як передає Politeka.net, знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Як відомо, в 11 сезоні шоу "Голос країни. Перезавантаження" одним із зіркових тренерів стала Надя Дорофєєва.

Креативний директор проекту Володимир Завадюк вирішив похвалити співачку.

"Люблю її. У шоу вона розкрилася зовсім інакше", - повідомив він у підписі до фото, на якому вони разом позували на знімальному майданчику шоу.

Варто відзначити, що Завадюк вже не перший раз публікує фото з Надею Дорофєєвою.

Раніше у своїх сторіс він поділився фото зі співачкою і написав, що поруч з нею його "душа горить".





Зазначимо, на шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва віддає перевагу стильним образам, завершуючи їх такими ж аксесуарами.

Кожен образ зірки гідний компліменту, а сама артистка здатна дивувати. Наприклад, у першому випуску вона з'явилася в Білій перуці.

Співачка стала платиновою блондинкою з довжиною волосся трохи нижче плечей і обстригла чубок.

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