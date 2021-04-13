Светская львица и модель Кайли Дженнер в розовом бикини с принтом показала яркий пляжный образ

Молодая миллионерша Кайли Дженнер старается выделиться на фоне сестер ярким образом. Каждый раз, даже на пляже, девушка старается выбрать идеальные луки, которые бы сделали ее вид более смелым и привлекательным. В этот раз на фан-аккаунте решили вспомнить пляжный наряд Кайли, в котором она веселилась на яхте.

Так, девушка надела стильный розовый бикини насыщенного оттенка, причем маленькие разноцветные вставки идеально сочетались с накидкой-платком, повязанным на бедрах девушки. Цветастая полупрозрачная ткань с изображением цветов идеально сочеталась с купальником. Поэтому, чтобы показать свои цветочки на бедрах, Кайли слегка повернулась в сторону.

Даже на отдыхе звезда не стала показывать настоящую себя и подчеркнула скулы бронзатором, а губы нюдовой помадок. Солнцезащитные очки и простая прическа завершили образ Кайли.

Благодаря удачной позе девушка также похвасталась похудевшими бедрами и аккуратными ногами без целлюлита.

На другом фото Кайли появилась в ослепительном желтом купальнике интересного фасона, который подчеркнул не только аппетитные формы красотки, но и идеальный загар на ее теле. Волосы девушки распущены и растрепаны ветерком, а на ее лице легкий макияж, она не смотрит в объектив.

"Ты выглядишь божественно", "Ты великолепна", "Королева посылает феромоны", "Я просто хочу так выглядеть", "Кайли, пожалуйста, выйди за меня замуж", "Красотка", "Потрясающий вид", "Какой красивый купальник", "Ты идеальная женщина", - пишут в комментариях к фото Дженнер.

Напомним, бесстыжая и горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в салатовом бикини хорошенько "поджарилась" на солнце: "Комплект на миллион".

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