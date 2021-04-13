Бывший судья шоу "Х-фактор" известный рэпер Серега признался, что стал алкоголиком

Как сообщает Politeka.net , известный белорусский рэпер Серега, который долгое время проживает в Украине, откровенно признался, что в свое время стал алкоголиком. По словам артиста в какой-то момент у него совпали все признаки этой болезни и он принял решение бросить пить. Об этом исполнитель рассказал в интервью в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

По словам Сереги, он был настоящим алкоголиком. "Я раньше был алкоголиком... Были моменты, когда я, по той же "Википедии" если идти, регистрировал у себя три или четыре признака алкоголизма". Он также заявил, что именно поэтому и перестал пить совсем, из-за этих признаков. Сейчас рэпер не употребляет алкоголь совсем.

Серега также добавил, что он относится к людям, которым вообще нельзя пить, ему это совершенно не нужно. При этом он нормально воспринимает людей, которые иногда выпивают алкоголь, но знают меру в этом. "Это часть культуры. Но я для себя поставил точку несколько лет назад. Для меня это пройденный этап", - заявил он.

По словам артиста, он пил не очень много, но довольно часто. Одним из самых любимых спиртных напитков у Сереги было вино. Он признался, что за раз мог выпить даже несколько бутылок этого напитка. Также исполнитель откровенно признался, что сейчас ему иногда не хватает этого. "Когда я вижу хорошее, дорогое, качественное вино, я завистливо провожу его взглядом", – подытожил рэпер.

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Как писала Politeka, известный белорусский рэпер и шоумен Серега получил жесткое обращение от сестры: "Мне стыдно, что я одной крови с тобой".