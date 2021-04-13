Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret, которая известна своей экзотической внешностью, впечатлила пикантным видом на кровати

Как передает Politeka.net, все модели Victoria’s Secret активно ведут свой Инстаграм, не отходя от темы белья и купальников. Красотки с удовольствием балуют своих поклонников, пока показов именитого бренда нет. Келли Гейл не исключение. По фото видно, что она кайфует от своей идеальной фигурки, поэтому регулярно публикует сочные фото.

Свежим фото Келли превзошла все ожидания. Она позировала в черном кружевном белье, которое идеально гармонировало с ее смуглой кожей. Красотка выгнулась на кровати, показав изгибы своего тела во всей красе.

В комментариях молодой звезде подиумов оставили массу приятных слов.

«Отлично. Теперь мне тоже нужно сменить одеяло», «Это просто сказка», «Можно полежать рядом?», «Возьми меня с собой на прогулку», «Всегда вау», «Сладкая мечта», «Ты бомба замедленного действия», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Келли появилась на новом фото в купальнике. Волосы красотка собрала в косички, сняв себя на телефон сверху. Модель восхитила идеальной фигурой.

Напомним, что Келли Гейл из Victoria’s Secret неприлично широко расставила ножки в крохотном бикини: "Мечта любого...".

Как сообщала Politeka, Келли Гейл из Victoria’s Secret в белье позволила заглянуть к себе в ванную: "Потрясающе красивая".

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret в белье залезла на кухонный стол, расставив ножки: "Любимый завтрак".