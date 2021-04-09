Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе, задавши питання
Як пише Politeka.net, Келлі вже давно підкорила всі світові подіуми. Красуня регулярно стежити за своїм тілом, часто показуючи тренування і даючи поради для фанатів. Не соромиться Гейл демонструвати і своє тіло, вражаючи ідеальною фігурою.
Цього разу зірка перевершила саму себе. Келлі забралася на кухонний стіл, надівши світлу білизну. Дівчина розставила ніжки, а в руці тримала склянку.
"Який твій улюблений сніданок?",- написала зірка під фото.
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Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ти, ну...", "Я дуже люблю тебе", " ти буквально самий спокусливий людина на світі. Lol. А твій наречений-лайно. Я люблю вас, хлопці. Улюблений сніданок = проста вівсянка з кленовою курячою ковбасою або чорничні вафлі з протеїном каші. І завжди з чашкою Еспресо", "яка біса красива".
Ми писали, що відома модель Келлі Гейл вразила незвичайною презентацією одягу.
На свіжих фото вона вирішила покрасуватися в нових джинсах. Правда, крім штанів на дівчині був тільки чорний мереживний ліфчик. Інший одяг модель вирішила не надягати.
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