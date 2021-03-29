Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret блеснула стройной фигурой в бикини

Звезда обладает стройным и подтянутым телом, которое вызывает восторг, пишет Politeka.net. Весь секрет в том, что модель следит за питанием и занимается спортом.

Свой день звезда "Victoria’s Secret" начинает с тренировки, а далее следует легкий завтрак.

По словам знаменитости, она с детства очень активная. Красотка занималась йогой, а также балетом, затем она перешла на теннис.

"Многие люди считают, что фитнес - это всего лишь поход в спортзал, но для меня это всегда был поиск активности, и мне нравится, я нахожу баланс вместе с развлечением", - однажды призналась Келли.

Такие труды над собой не могут не отразиться на фигуре модели. Так, на одном из последних снимков в Инстаграм, красотка предстала в мини-бикини. Небольшие треугольники ткани едва ли удерживали бюст, а тонкие бретельки оплели тело, подчеркнув его стройность.

Красотка не смотрела в камеру, сделав кадр каким-то загадочным. При этом она неприлично широко расставила ножки.

В подписи модель поставила лишь: "🌴🌴🌴".

За несколько часов публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев:

«Бомба», «Очаровательная и красивая женщина ❤️❤️❤️❤️», «Sexy🔥🔥🔥», «С праздником», «Мечта любого мужчины», «Ухты, ты так хорошо выглядишь», «Совершенство ❤️», «Так красива всегда 🔥❤️🔥 »,« Ты такая восхитительно красивая »,« Мисс. Гейл, ты восхитительно выглядишь 🔥❤️ ".

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