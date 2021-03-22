Известная модель Victoria’s Secret Кэлли Гейл взбудоражила фантазию мужчин, облачившись каплями воды и только

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм известная модель покрасовалась в костюме Евы, облачившись лишь в капли воды на теле. Кэлли взяла полотенце, однако оно было столь маленьким. что не прикрыло все прелести девушки, и ей пришлось использовать фильтр, чтобы фото попало в Инстаграм.

В кадре Кэлли разместила белые кружочки на самых выдающихся местах, однако это не остановило фантазии мужчин, которые "залипли" на фото Кэлли, не в силах оторвать взгляды от мониторов.

Об этом свидетельствуют много численные комментарии от поклонников, которых у модели более полтора миллиона, восхваляющие Кэлли:

"Красиво", "🔥🔥🔥Замечательно", "🔥🔥🔥❤️❤️Шикарная Келли", "Изумительная картинка! 👏😍", "Чертова красотка", "Вау, девочка", "Без цензуры?", "Вау!! Оглушительный!! 😍👏", "Скучаю по моей сауне!", "Ты красивее в платье 😮", "Великолепна", "Красивый снимок, люблю ходить в сауну", "Потрясающе красивая женщина ❤️❤️❤️❤️", "Почему всегда грустное лицо? 🔥🔥🔥", "Можно ли получить фотокнигу Келли Гейл? 🔥🔥", "Ты великолепная детка с очень горячим телом. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍😍", - поклонники не жалели прекрасных слов в адрес своей фаворитки.

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