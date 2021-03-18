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Известная модель Victoria’s Secret Келли Гейл взбудоражила фантазию развратными позами на полу

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько пикантных фото. Девушка разлеглась на полу, выставив вперед свои стройные ножки. На Келли был надет удлиненный теплый свитер, который она спустила с плеча, засветив кусочек аппетитного бюста. На девушке не было белья, это было видно по выглядывающим формам.

На ногах у красотки были коричневые ботфорты. Она выставила ноги прямо, чтобы прикрыть «пятую точку», которая также могла попасть в кадр. Смуглая кожа экзотической красотки манила.

В комментариях девушке оставили массу комплиментов.

«Работа моей мечты - быть моделью, потрясающие фото», «Ты мой идеал», «Какая кошечка», «милый кот», «Да ты богиня», «Ножки закрывают самое интересное», - пишут пользователи сети.

Как известно, Келли Гейл всего 25 лет. Ее мать индианка, а отец австралиец. Именно поэтому у Келли такая необычная внешность.

Ранее мы писали, что Келли Гейл покорила видом в купальнике. Она была одета в маленький купальник красного цвета, который с трудом прикрывал самые интимные места.

Напомним, что Келли Гейл из Victoria’s Secret опасно наклонилась, едва не вывалив прелести из лифчика: "О, Боже".

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