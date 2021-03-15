Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе і розповіла про те, що приносить задоволення

На фото Келлі позувала в крихітному бікіні, розвернувшись спиною до фотографа. Дівчина стояла на тлі океану, демонструючи ідеальну фігуру, за якою Гейл регулярно стежить. Модель не бентежило те, що сідниці виявилися майже не прикриті, завдяки чому кадр став ще більш пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Океан змушує мене відчувати себе так добре", - написала зірка під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Дитинко", "хороша, божевільна", "я сподіваюся скоро побувати в океані", "і ти зробиш так, щоб океан виглядав добре","... красиве зображення", "Шок в моєму місті"," приголомшливий знімок", " мені подобаються твої фотографії плавання. Я бачу, тобі це дійсно подобається", "який чарівний вигляд".

Ми писали, що відома модель Келлі Гейл підкорила видом в мініатюрному купальнику.

Келлі була одягнена в маленький купальник червоного кольору, який насилу прикривав найінтимніші місця. Було видно, що волосся і купальник Гейл трохи вологі, а соковите тіло вже встигло обсохнути на сонечку.

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