Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя и рассказала о том, что приносит удовольствие

На фото Келли позировала в крохотном бикини, развернувшись спиной к фотографу. Девушка стояла на фоне океана, демонстрируя идеальную фигуру, за которой Гейл регулярно следит. Модель не смущало то, что ягодицы оказались почти не прикрыты, благодаря чему кадр стал еще более пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Океан заставляет меня чувствовать себя так хорошо", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Детка", "Хорошая, безумная", "Я надеюсь скоро побывать в океане", "И ты сделаешь так, чтобы океан выглядел хорошо", "... красивое изображение", "Шок в моем городе", "Потрясающий снимок", "Мне нравятся твои фотографии плавания. Я вижу, тебе это действительно нравится", "Какой прелестный вид".

Мы писали, что известная модель Келли Гейл покорила видом в миниатюрном купальнике.

Келли была одета в маленький купальник красного цвета, который с трудом прикрывал самые интимные места. Было видно, что волосы и купальник Гейл немного влажные, а сочное тело уже успело обсохнуть на солнышке.

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