Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе в свіжому образі

На фото Келлі позувала подовженому светрі, який можна вважати сукнею-джемпером. Штанів тому на дівчині не було, а образ доповнила стильними ботфортами і сумочкою на золотому ланцюзі. Волосся модель зібрала в хвостик, демонструючи цікаві сережки. Гейл загнула одну ніжку, хвалячись стрункістю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти так красиво виглядаєш", "мила", "оглушлива", "ці чоботи, я хочу", "неймовірна шикарна дівчина, Привіт з Греції", " у мене ці чоботи!", "ТОВ, сукня-джемпер шикарне", "сьогоднішній технічний під", " звідки черевики?", "дійсно змушує вас виглядати гаряче на всьому", " хороша робота! Обожнюю наряд".

Ми писали, що супермодель Келлі Гейл з Victoria's Secret подражнила фанатів, поставши перед камерою в мікро-бікіні на відпочинку.

Так, кадр Гейл вирішила ніяк не підписувати. На ньому супермодель позує в міні-купальнику, завдяки якому в камеру потрапила бездоганна фігура дівчини. Особливої пікантності знімку надав "хижий" погляд, повз якого пройти її шанувальники просто не змогли.

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