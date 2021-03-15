Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя в свежем образе
На фото Келли позировала удлиненном свитере, который можно считать платьем-джемпером. Штанов поэтому на девушке не было, а образ дополнила стильными ботфортами и сумочкой на золотой цепи. Волосы модель собрала в хвостик, демонстрируя интересные серьги. Гейл загнула одну ножку, хвастаясь стройностью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ты так красиво выглядишь", "Милая", "Оглушительная", "эти сапоги, я хочу", "Невероятная шикарная девушка, привет из Греции", "У меня эти сапоги!", "Ооо, платье-джемпер шикарное", "Сегодняшний технический под", "Откуда ботинки?", "действительно заставляет вас выглядеть горячо на всем", "Хорошая работа! Обожаю наряд".
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Мы писали, что супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила фанатов, представ перед камерой в микро-бикини на отдыхе.
Так, кадр Гейл решила никак не подписывать. На нем супермодель позирует в мини-купальнике, благодаря которому в камеру попала безупречная фигура девушки. Особой пикантности снимку придал «хищный» взгляд, мимо которого пройти ее поклонники просто не смогли.
Напомним, горячая Келли Гейл из Victoria’s Secret завлекла идеальными полушариями в мини-бикини
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