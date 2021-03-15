Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя в свежем образе

На фото Келли позировала удлиненном свитере, который можно считать платьем-джемпером. Штанов поэтому на девушке не было, а образ дополнила стильными ботфортами и сумочкой на золотой цепи. Волосы модель собрала в хвостик, демонстрируя интересные серьги. Гейл загнула одну ножку, хвастаясь стройностью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты так красиво выглядишь", "Милая", "Оглушительная", "эти сапоги, я хочу", "Невероятная шикарная девушка, привет из Греции", "У меня эти сапоги!", "Ооо, платье-джемпер шикарное", "Сегодняшний технический под", "Откуда ботинки?", "действительно заставляет вас выглядеть горячо на всем", "Хорошая работа! Обожаю наряд".

Мы писали, что супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила фанатов, представ перед камерой в микро-бикини на отдыхе.

Так, кадр Гейл решила никак не подписывать. На нем супермодель позирует в мини-купальнике, благодаря которому в камеру попала безупречная фигура девушки. Особой пикантности снимку придал «хищный» взгляд, мимо которого пройти ее поклонники просто не смогли.

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