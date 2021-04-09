Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя, задав вопрос

Как пишет Politeka.net, Келли уже давно покорила все мировые подиумы. Красотка регулярно следить за своим телом, часто показывая тренировки и давая советы для фанатов. Не стесняется Гейл демонстрировать и свое тело, впечатляя идеальной фигурой.

В этот раз звезда превзошла саму себя. Келли забралась на кухонный стол, надев светлое белье. Девушка расставила ножки, а в руке держала стакан.

"Какой твой любимый завтрак?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты, ну...", "Я очень люблю тебя", "Ты буквально самый соблазнительный человек на свете. Lol. А твой жених - дерьмо. Я люблю вас, ребята. Любимый завтрак = простая овсянка с кленовой куриной колбасой или черничные вафли с протеином каши. И всегда с чашечкой эспрессо", "Какая чертовски красивая".

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На свежих фото она решила покрасоваться в новых джинсах. Правда, кроме штанов на девушке был только черный кружевной лифчик. Другую одежду модель решила не надевать.

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