Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула стрункою фігурою в бікіні

Зірка володіє струнким і підтягнутим тілом, яке викликає захват, пише Politeka.net. Весь секрет в тому, що модель стежить за харчуванням і займається спортом.

Свій день зірка "Victoria's Secret" починає з тренування, а далі йде легкий сніданок.

За словами знаменитості, вона з дитинства дуже активна. Красуня займалася йогою, а також балетом, потім вона перейшла на теніс.

"Багато людей вважають, що фітнес - це всього лише похід в спортзал, але для мене це завжди був пошук активності, і мені подобається, я знаходжу баланс разом з розвагою", - одного разу зізналася Келлі.

Такі праці над собою не можуть не відбитися на фігурі моделі. Так, на одному з останніх знімків в Instagram, красуня постала в міні-бікіні. Невеликі трикутники тканини ледь утримували бюст, а тонкі бретельки обплели тіло, підкресливши його стрункість.

Красуня не дивилася в камеру, зробивши кадр якимось загадковим. При цьому вона непристойно широко розставила ніжки.

У підписі модель поставила лише:"🌴 🌴 🌴".

За кілька годин публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів:

"Бомба" «чарівна й красива жінка ❤️❤️❤️❤️», «Sexy🔥 🔥 🔥", "Зі святом», «Мрія будь-якого чоловіка», «Ухти, Ти так добре виглядаєш», «досконалість ❤️», «так красива завжди 🔥❤️🔥 »,« ти така чудово красива »,« міс. Гейл, ти чудово виглядаєш 🔥❤️ ".

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