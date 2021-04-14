Ани Лорак улетела отдыхать на Мальдивы, а дочь оставила с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу

Как сообщает Politeka.net, пока артистка делится на своей странице в соцсети кадрами отпуска, Мурат показывает, как проводит время с 9-летней дочкой.

Похоже, они совсем не скучают и записывают забавные видео.

«Это моя девочка», - подписал Мурат кадр с дочкой.

Также экс-супруг певицы показал в своих сторис милую собачку Лорак.

Отметим, о пополнении в семье Лорак соообщила в начале этого года. Теперь вместе со звездой и ее дочерью Софией живет четвероногий — лохматый щенок породы мальтипу. Питомец также стал регулярным гостем странички Лорак в "Инстаграм".

Имя четвероногому другу выбрала дочь Лорак - София.

Напомним, накануне Лорак засветила снимок с солнечного курорта.

На снимке певица позирует в коротком летнем платье и огромной шляпе на пляже около растущей рядом пальмы.

«Пора принять свою порцию витамина D», — написала она.

Отметим, все это произошло на фоне слухов о воссоединении Ани Лорак с Муратом. Недавно они вместе появились на вечеринке у Филиппа Киркорова, где танцевали вместе и веселились.

Как известно, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально развелись в конце 2019 года. Прожили вместе одни довольно долго – девять лет в браке. Каролина подала на развод после того, как в СМИ оказались кадры развлечений Мурата с девушками в клубе.

Напомним, счастливая Лорак в коротеньком платье повертела бедрами на Мальдивах: "Шикарная, как всегда"

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