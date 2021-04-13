«Воссоединение» Ани Лорак с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу обсуждают в Сети

Как передает Politeka.net, новые кадры, на которых экс-супруги запечатлены вместе, появились на фан-странице в Инстаграм.

Как известно, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально развелись в конце 2019 года. Прожили вместе одни довольно долго – девять лет в браке. Каролина подала на развод после того, как в СМИ оказались кадры развлечений Мурата с девушками в клубе.

Однако недавно Сеть всколыхнули кадры, на которых бывшие супруги мило проводят время вместе.

Так, Филипп Киркоров устроил вечеринку в своем загородном доме по случаю именин дочери Аллы-Виктории. На праздник пришли близкие друзья поп-короля в том числе оперная певица Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, телеведущий Андрей Малахов, певец Александр Буйнов, композитор Игорь Крутой, а также певица Ани Лорак с дочерью и бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.

На кадрах, которые появились в Сети, Мурат нежно обнимает экс-супругу за талию, а она от души подпевает песню «Я люблю тебя до слез».

Также в Сети появилось видео, где бывшие супруги сидят рядом за столом и смеются.

Кадры бурно обсуждают в Сети. Кто-то радуется за пару, тогда как другие критикуют артистку за такое решение.

«Есть повод вторую свадьбу сыграть», «Они вместе, так хорошо смотрятся», «На те же грабли», «Зря, надо больше себя уважать и любить...», «Эх, такая красивая, яркая, самодостаточная и даже она вернулась к изменнику... Что же с женщинами происходит иногда», «Как бы это не звучало, но прощать нужно, и уметь это делать», «Все мы люди, если они нашли в себе силы снова попробовать построить отношения, тогда только счастья им, пусть всё получится», - пишут в комментариях.

Напомним, Ани Лорак перестала скрывать своего возлюбленного, кадры облетели Сеть.

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