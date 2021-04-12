На днях певица Ани Лорак побывала на вечеринке исполнителя Филиппа Киркорова по случаю дня рождения его дочери, Аллы-Виктории

На вечере присутствовало много звезд, которые пели песни и танцевали, передает Politeka.net. Видео с вечеринки обсуждаются до сих пор, ведь на них запечатлено несколько интересных моментов. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах можно было заметить Ани Лорак в объятиях бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Последний прижался к артистке сзади, положив ей руку на талию. Экс-пара улыбалась, выглядя очень счастливой, что вызвало массу обсуждений в комментариях.

"Видео с душевного вечера в гостях у Филиппа @fkirkorov 😍 Видеть счастливые глаза Каролины...😌 #анилорак", - написали авторы поста в одной из фан-групп.

За час публикация собрала более 8000 просмотров.

"Если они будут вместе, я буду за эту пару счастливая 🔥", "Как вы классно выглядите вместе 🔥🔥🔥❤️", "Каролина очень мудрая, счастья тебе ❤️", "Они помирились, что ли? 😍", "Интересно они танцуют ...) Они помирились или это по-дружески ?)", "К чему тогда разводы и прочая грязь если обнимается с мужем?", - написали пользователи сети.

Отметим, что также на вечере Ани Лорак исполнила песню на украинском языке.

Известно, что Ани и Мурат развелись в 2019 году, после того, как в сети всплыли кадры, как бизнесмен обнимал красотку в одном из ночных клубов.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

Также Politeka писала, Любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.