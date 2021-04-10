Теперь не понятно , в каком она статусе

Любовница бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, Лилия, похвасталась внешними данными на новом снимке

Не секрет, что бывший супруг известной певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после развода был погружен в отношения со своей новой пассией киевлянкой Лилией. Однако после того, как экс-супругам удалось помириться и наладить общение ради общей дочери, 9-летней Софии, теперь не понятно, в каком статусе находится Лилия.

Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, где хвастается стильными нарядами.

Лилия обладательница стройной фигуры, пышного бюста, длинных волос и ухоженной кожи. О ее возрасте ничего не известно, одноко судя по фото, можно понять, что девушка работает визажисткой в Киеве, где и живет. Лилия воспитывает дочь, фотографиями с которой иногда делится в соцсети.

Локацией для нового селфи стал диван. Красотка грациозно попозировала в черной облегающей майке под горло, которая акцентировала внимание на пышной груди Лилии.

Любовница Мурата сделала яркий макияж, с акцентом на очень пухлые губы, а красивые густые и ухоженные волосы она просто распустила.

«Привет», - лаконично подписала фото Лилия на английском языке.

Под ее постом фолловеры не скрывают радости после воссоединения супругов, но есть и другие комментарии.

"Ура! Мурат снова с Каролиной! С Дивой самой лучшей и красивой!",

"Мурат с Каролиной очень красивая пара, я так и знала, что они будут вместе".

"Лилия вы очень красивая, молодая девушка 🌺 ничего ценного вы не потеряли😉 не надо вам этого турка😆пусть идёт к своей старушке, а вы наслаждайтесь молодостью🌺💋🥰счастья вам✨❤️", - пишут в сети.

До этого мы писали, любовница Мурата в экстремальной длине юбочки оголила стройные ножки. Именно эта часть тела стала изюминкой фото.

Напомним, что любовница экс-мужа Ани Лорак в узких лосинах попотела на домашнем ковре: "копия Каролины".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светящимся от счастья: "сердце у нее золотое".

Также Politeka писала, что любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайчика: Мурат не смог устоять.