Известная певица Ани Лорак опубликовала в сети жаркое пляжное фото с Мальдив

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет и строит карьеру в российском шоу-бизнесе, часто радует своих поклонников яркими публикациями в Instagram. Так, недавно артистка выложила в сторис кадры с борта самолета, а теперь показала жаркий снимок с мальдивского пляжа.

На новом фото Ани запечатлена, стоя босыми ногами на белом песке у самой воды, держась за высокую пальму. Перед камерой она появилась в кокетливом наряде – на ней коротенькое оранжевое платье с мелким узором, которое подчеркнуло изящную фигурку и оголило стройные ножки. волосы красотки распущены и покрыты большой темной шляпкой, а на лице нет макияжа, только блаженный вид.

В подписи к фотографии счастливая Лорак написала: "Пора принять свою порцию витамина D". Поклонники тут же принялись обсуждать новое фото звезды, восхищаясь ее новым образом и желая хорошего отдыха. "Обалденная", "Наконец-то отдых, хорошо отдохнуть, красотка", "Мальдивы", "Красотка", "Шикарная, как всегда, на все сто просто", "Очень красиво", "Хорошего отдыха", - пишут в комментариях к фото артистки.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".

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