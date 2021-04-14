Известная певица Оля Полякова, показала младшую дочь и попала под шквал критики со стороны поклонников

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм знаменитая певица и ведущая, решила продолжить показывать свои рецепты для поклонников. Не так давно Полякова давала мастер-класс по приготовлению кабачковых блинчиков, а теперь решила показать, как готовит вместе со своей младшей дочерью Алисой полезніе панкейки.

"Сегодня Алиса готовит для вас диетические панкейки из готовой смеси для выпечки без муки, без сахара и без глютена 🥞. Готовить быстро и вкусно 🤤", - написала Полякова в комментарии к видео.

Поклонники, посмотрев видео решили, что младшая дочь Алиса, по их мнению, не слишком хорошо воспитана. "Культура что у детей что у мамаши", - начали критику фолловеры.

Многим рецепт панкейков и Алисино приготовление понравилось, однако еще большая часть фанатов раскритиковали звезду:

"Оля, насколько я восхищаюсь тобой! Но Алису ты явно напрягаешь и подавляешь - вот поэтому у неё проявляются такие манеры в поведении 😏", "Ну мама да, супер, ну дочки это что-то, просто ведут себя ужасно позорище!", "Девочка вообще выражение не подбирает, вроде не маленькая уже", "Бомж Валера😂Алиса я тебя обожаю👍😆😀", "Главное сопли вытереть рукой и в блины их)👏", "Какая невоспитанная девочка....просто неприятно смотреть...это же перед камерой и так себя вести ...", - заявили поклонники.

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