Епатажна Оля Полякова не завжди була суперблондинкою, але вже в дитинстві твердо вирішила стати артисткою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 37-річної зірки опублікували цікаві кадри, на яких показали маленьку Полякову.

Оля народилася 17 січня у Вінниці. Мама дівчинки працювала дитячим лікарем, а батько на посаді дипломата від СРСР налагоджував відносини країни з Кубою.

До школи Полякова пішла в Києві. Тут вона і почала кар'єру, перші щаблі якої подолала в ранньому дитинстві. Оля знялася в декількох серіях знаменитого»Єралашу". А ще у дівчинки виявився хороший голос і прекрасний слух, тому батьки відвели дочку в музичну школу в клас фортепіано.

Після закінчення дівчина вступила і успішно закінчила з червоним дипломом Вінницьке музичне училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича по класу хорового диригування.

Надалі Полякова закінчила Київський національний університет культури по класу естрадного вокалу.

Зовнішність співачки, судячи з опублікованих кадрів, не сильно змінилася. Олю відразу ж можна дізнатися по очах. Одне перетворення, правда, помітно. Виявляється, співачка в дитинстві була брюнеткою, як і її мама. У блондинку ж красуня, судячи з усього, перетворилася вже в підлітковому возарсті.

"Яка вона мила 🥺 🥺 💝 💝 "; "Вона завжди була така красива😍 🐇 💖", - коментують знімки її фанати.

Раніше ми розповідали, що Полякова розговорилася про особисте життя. Як відомо, зірка ось уже 17 років як щасливо одружена з бізнесменом Вадимом Поляковим, у шлюбі з яким у них народилося дві дочки. Оля поділилася в інтерв'ю, що їй знадобилися роки, щоб приборкати свою невгамовну вдачу. Перші роки шлюбу співачка могла легко влаштувати дружину істерику з биттям посуду, а пару раз навіть вискакувала з машини, тікаючи в ліс. Чоловік не потурав її примхам, а просто їхав додому.

"Після того, як я пару раз пройшлася по темному лісі, і мене покусали комарі Скрізь, я перестала це робити", - перевиховалася Полякова.

Нагадавши, Полякова в компанії Каменських і Данилко закотила сцену ревнощів.

А ще Politeka повідомляла, що Полякова розповіла, як її розіграли прямо на сцені, довелося імпровізувати.