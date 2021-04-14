Эпатажная Оля Полякова не всегда была суперблондинкой, но уже в детстве твердо решила стать артисткой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 37-летней звезды опубликовали любопытные кадры, на которых показали маленькую Полякову.

Оля родилась 17 января в Виннице. Мама девочки работала детским врачом, а отец в должности дипломата от СССР налаживал отношения страны с Кубой.

В школу Полякова пошла в Киеве. Здесь она и начала карьеру, первые ступени которой преодолела в раннем детстве. Оля снялась в нескольких сериях знаменитого «Ералаша». А еще у девочки оказался хороший голос и прекрасный слух, поэтому родители отвели дочь в музыкальную школу в класс фортепиано.

После окончания девушка поступила и успешно окончила с красным дипломом Винницкое музыкальное училище культуры и искусств им. М. Д. Леонтовича по классу хорового дирижирования.

В дальнейшем Полякова окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала.

Внешность певицы, судя по опубликованным кадрам, не сильно изменилась. Олю сразу же можно узнать по глазам. Одно преображение, правда, заметно. Оказывается, певица в детстве была брюнеткой, как и ее мама. В блондинку же красотка, судя по всему, превратилась уже в подростковом возарсте.

"Какая она милая🥺🥺💝💝"; "Она всегда была такая красивая 😍🐇💖", - комментируют снимки ее фанаты.

Ранее мы рассказывали, что Полякова разоткровенничалась о личной жизни. Как известно, звезда вот уже 17 лет как счастливо замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым, в браке с которым у них родилось две дочери. Оля поделилась в интервью, что ей понадобились годы, дабы обуздать свой неуемный нрав. Первые годы брака певица могла легко устроить супругу истерику с битьем посуды, а пару раз даже выскакивала из машины, убегая в лес. Муж не потакал ее прихотям, а попросту уезжал домой.

"После того, как я пару раз прошлась по темному лесу, и меня искусали комары везде, я перестала это делать", - перевоспиталась Полякова.

Напомним, Полякова в компании Каменских и Данилко закатила сцену ревности.

А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала, как ее разыграли прямо на сцене, пришлось импровизировать.