Украинская певица Оля Полякова рассказала о новом ЧП
Обращение она опубликована на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Полякова не стала особо прихорашиваться, и записала ролик в домашнем виде.
«У меня, к сожалению, на даче нету света. Пропал свет, и не знаю, когда он будет. Поэтому давайте перенесем тренировочку на вечернее время», - сказала артистка.
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Отметим, дача Поляковой под Киевом является подарком от мужа Вадима. Полякова рассказала, что муж подарил то, что не было в ее собственности, это дача, которая была приобретена еще до того, как они стали жить вместе.
"Муж делает так, чтобы я "не сипалась", чтобы я не нервничала. Что это мое, я вкладываю денежки в свое…", - откровенно призналась Полякова в интервью "Світському життю".
Оля подчеркнула, что жизнь длинная и неизвестно, что будет через несколько лет. А женщине с детьми необходимо быть защищенной.
Теперь дача под Киевом, как и респектабельная квартира в столице принадлежит певице. Звезда довольна и счастлива, "вот это классный подарок" считает она.
Кстати, что касается квартиры Поляковой в Центре Киева, то тут ей таки пришлось понервничать. В феврале жилище артистки, расположенное на последнем этаже затопило, когда на крыше начал таять снег.
Артистка рассказывала, что просила коммунальщиков прийти и почистить снег, а также сбить огромные сосульки, которые на мерзли на ее балконе, однако на ее обращения никто не отреагировал.
В результате в ее квартире обвалился подвесной потолок. При этом Полякова заявила, что только прошлой весной сделала новый дорогой ремонт.
Напомним, Полякова в компании Каменских и Данилко закатила сцену ревности.
А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала, как ее разыграли прямо на сцене, пришлось импровизировать.
Также Politeka писала, что Полякова внезапно разрыдалась на шоу "Маска", проект ждут перемены.