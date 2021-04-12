Украинская певица Оля Полякова рассказала о новом ЧП

Обращение она опубликована на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Полякова не стала особо прихорашиваться, и записала ролик в домашнем виде.

«У меня, к сожалению, на даче нету света. Пропал свет, и не знаю, когда он будет. Поэтому давайте перенесем тренировочку на вечернее время», - сказала артистка.

Отметим, дача Поляковой под Киевом является подарком от мужа Вадима. Полякова рассказала, что муж подарил то, что не было в ее собственности, это дача, которая была приобретена еще до того, как они стали жить вместе.

"Муж делает так, чтобы я "не сипалась", чтобы я не нервничала. Что это мое, я вкладываю денежки в свое…", - откровенно призналась Полякова в интервью "Світському життю".

Оля подчеркнула, что жизнь длинная и неизвестно, что будет через несколько лет. А женщине с детьми необходимо быть защищенной.

Теперь дача под Киевом, как и респектабельная квартира в столице принадлежит певице. Звезда довольна и счастлива, "вот это классный подарок" считает она.

Кстати, что касается квартиры Поляковой в Центре Киева, то тут ей таки пришлось понервничать. В феврале жилище артистки, расположенное на последнем этаже затопило, когда на крыше начал таять снег.

Артистка рассказывала, что просила коммунальщиков прийти и почистить снег, а также сбить огромные сосульки, которые на мерзли на ее балконе, однако на ее обращения никто не отреагировал.

В результате в ее квартире обвалился подвесной потолок. При этом Полякова заявила, что только прошлой весной сделала новый дорогой ремонт.

Напомним, Полякова в компании Каменских и Данилко закатила сцену ревности.

А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала, как ее разыграли прямо на сцене, пришлось импровизировать.

Также Politeka писала, что Полякова внезапно разрыдалась на шоу "Маска", проект ждут перемены.