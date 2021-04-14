Стала известна судьба законопроекта, который предусматривает введение штрафов до 8,5 тысяч гривен за нарушения режима самоизоляции

Как передает Politeka.net, Верховная Рада отклонила инициированный Кабинетом министров Украины проект закона.

Законопроект №4540 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся предотвращения распространения COVID-19, народные депутаты рассмотрели на втором внеочередном пленарном заседании во вторник, 13 апреля.

Согласно проекту закона, нарушения порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн).

Принятие советующего законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 4540 в первом чтении поддержали 199 народных депутатов на внеочередном планерном.

Вместе с тем 217 парламентариев поддержали предложение спикера отправить законопроект на доработку в профильный комитет и 215 – субъекту законодательной инициативы.

Отметим, по официальным данным Минздрава, за минувшие сутки 13 апреля в Украине зафиксировали 14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, 467 - умерших и более 5 тысяч госпитализированных.

Были госпитализированы - 5 063 человека; летальных случаев - 467; выздоровели - 12 384 человека.

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