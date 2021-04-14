Телезвезда и популярная модель Кайли Дженнер показала горячие кадры из личного самолета
Как сообщает Politeka.net, известная американская светская львица и телезвезда Кайли Дженнер, которая имеет собственный популярный косметический бренд и является одной из самых богатых девушек мира, часто радует свою огромную аудиторию в соцсети Instagram жаркими фотосессиями в смелых нарядах и позах. Так, в этот раз сочная красотка показалась перед камерой в личном самолете, где устроила очередную фотосессию.
На новых фотографиях Кайли запечатлена на борту воздушного судна, она эффектно позирует фотографу, раскинувшись в кресле. Перед камерой красотка появилась в стильном наряде – на ней светлый костюмчик интересного фасона и текстуры, под пиджаком которого видно соблазнительный узкий топ, который едва удерживает аппетитные прелести звезды. Волосы модели распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.
В подписи к фотографиям Дженнер загадочно написала: "Это бизнес, детка". А очарованные фанаты принялись активно обсуждать ее снимки, засыпая комплиментами в комментариях к фото. "Не могу дождаться, чтобы увидеть, над чем вы работаете", "Ты такая потрясающая! Сердце, душа, дух! Я в восторге", "Обожаю подходящую форму!", "Королева", "Красотка", "Восхитительная", - пишут пользователи в комментариях к фото Кайли.
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