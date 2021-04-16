Известная певица Настя Каменских показала, как веселится на побережье вместе с лучшей подругой

Несколько дней назад Настя презентовала первый выпуск своего реалити-шоу, в котором вместе с подругой Анной Завгородней, мамой и двумя помощницами отправилась в отпуск. В Мексике звезда намерена показать настоящую себя и не скрываться под фильтрами.

Как подметила Настя, она знает, что выглядит не идеально и раньше очень стеснялась своего тела, пока худела. Теперь принимает себя такой, какая есть, даже если набирает лишнего. Как можно заметить, похоже, пока что девушке комфортно в своем виде и она будет показывать всю себя без смущения.

На прогулке с лучшей подругой на побережье Настя прошлась в коротеньком цветном платье с открытым декольте. Причем во время своего позирования звезда покрасовалась и пятой точкой – наряд ее задрался вверх, когда она прыгала, но Каменских только посмеялась и повернулась к камере обратно.

Также своем Инстаграм Настя Каменских разместила коллаж "до и после" в котором показала свои фото времен "до похудения".

"Долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны‼️ любить себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому. Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя❤️", - отметила Настя.

Поклонники оценили искренность своей фаворитки:

"А мне до больше нравится Настя она такая сладкая булочка🔥", "Бодипозитив вошёл в чат, зайка ))", "Вы крутая🔥, спасибо вашим родителям, что создали такого светлого человека😍", "Бути в гармонії з собою - це насолода. Захоплююсь вами, вашою силою волі. Ви дуже гарна ❤️", "Пышка тоже норм", "Вы красотка в любом весе "складочки и морщинки роли не играют. Главное, что у вас прекрасная душа, искренний взгляд и весёлая открытая улыбка".

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру

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