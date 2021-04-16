Американская модель и актриса Эмили Ратаковски до того, как стала мамой, вела активную светскую жизнь

Личная жизнь Эмили начала снова интересовать фанатов после того, как Ратаковски родила и поразила всех фигурой буквально через месяц после родов. Идеально стройная красавица не стала смущаться и даже сверкнула бюстом без смущения.

При этом на фан-аккаунтах вспоминают, какой Эмили была до ребенка в целом. Хоть Ратаковски и была всегда худой и изумительно стройной без спорта, ее выходки всегда поражали сеть. Она не боялась критики и легко позировала в туалете без верхней одеждой, меряясь достоинствами с красоткой-подругой - знаменитой звездой Инстаграм Ким Кардашьян.

Причем делали это звезды без белья, просто выставив нецензурные жесты руками и продолжая хвастаться собственным телом. Отметим, Эмили считает, что в любом состоянии человек прекрасен, поэтому не боится быть естественной на камеру.

А свежее фото, на котором Эмили фактически впервые открыто показала себя после рождения сына, повергли фанатов в шок. Похоже, звезда себе не отказывает и в коктейлях. На снимке можно заметить, как Ратаковски держит в руках бокал.

«Мамина ночь; Пожалуйста, не употребляйте алкоголь, если вы кормите грудью; Замечательно🧡🧡; Мам, ладно! 😂🙌; так красиво!!; я смотрю с уважением; Разве ты не кормишь грудью ... ты пьешь ??; Что за красота; Где мое приглашение; Как вы относитесь к кормлению? Думаю, они стали больше, чем раньше,; Теперь это то, что мы называем лучшим детским рестораном в городе, два лимона вместе🍈🍈», - отвечают фанаты.

Напомним, Эмили Ратаковски потрясла формами в распахнутом пиджачке без белья

Также Politeka писала, что сочная Эмили Ратаковски в "хищном" микробикини подразнила "сладеньким"

А еще Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски в платье с глубоким декольте померилась прелестями рядом с подружкой