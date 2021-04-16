Известная модель Келли Гейл, звезда Victoria’s Secret, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Келли Гейл стала очень популярной благодаря бренду Victoria’s Secret. Девушка собрала сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где будоражит роскошными образами и мотивирует заниматься спортом.

Звезда стояла среди комнатных цветов, надев синее короткое платье. Девушка не надевала белье, немного выгнувшись для кадра.

"Синий, наверное, мой новый любимый цвет", - написала Келли под фотографией.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Ух ты. Ты прекрасно выглядишь", "Великолепно. Синий отлично смотрится на тебе", "Вау, просто вау", "Такая красивая Келли !!", "Выглядит шикарной девочкой", "Люблю тебя в синем!", "Совершенно потрясающе", "Этот цвет такой идеальный", "Великолепно. Люблю это платье, твоя прелесть", "Надеть можно буквально все!".

Мы писали, что супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила фанатов, представ перед камерой в микро-бикини на отдыхе.

Так, кадр Гейл решила никак не подписывать. На нем супермодель позирует в мини-купальнике, благодаря которому в камеру попала безупречная фигура девушки.

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