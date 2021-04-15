Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская рассказала о страшном событии, произошедшем в ее жизни, после которого она чудом осталась жива

47-летняя актриса уже давно полюбилась зрителям, благодаря в своим ролям в сериалах "Крепостная", "Папик" и "Мама", сообщает Politeka.net. На днях звезда дала интервью, в котором поделилась планами о творчестве, а также рассказала о личном. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В частности, Олеся вспомнила о страшном случае, произошедшем на дороге под Киевом. По словам актрисы, на встречной полосе водитель одного из авто неожиданно решил развернуться, а второй - обогнать его. В результате произошло столкновение, одна из машин ударилась об отбойник, "взлетела" и чуть не придавила Жураковскую на авто.

"У меня автомобиль со стеклянным потолком. И на меня просто падал автомобиль – взлетел в воздух и падал", - рассказала актриса.

По признанию артистки, в тот момент время для нее будто замедлилось, и ей будто кто-то сказал, что нужно делать. Звезда успела совершить маневр, чтобы избежать попадания под падающую машину. После произошедшего звезда не могла прийти в себя, и когда все закончилось, она помолилась.

"Сначала вышла и выругалась, а потом помолилась", – призналась она.

Артистка поделилась, что, к счастью, все участники ДТП остались живы.

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