Популярная певица и блогер Настя Каменских показала очередное фото с Мексики, где проводит время с мамой и подружкой

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Настя разместила фото с мамой и Анной Андрийчук, экс-женой Позитива. Как известно девушки отправились в экзотическую Мексику для перезагрузки. Кроме того в мексике Настя начала свое реалити-шоу "Девочкит рулят".

Уже состоялось три серии шоу, которые вызвали интерес у поклонников. В своем шоу Настя рассказывает о том как научиться любить себя такой, какая ты есть, неидеальной.

Очередное фото с мамой и Анной Настя подписала большим постом о том, как она рада оказаться вместе с близкими подругами в этом чудесном месте. Она подчеркнула, что чувствовала, что каждой нужна была эта поездка-перезагрузка, и она рада, что мама и подруга разделяют вместе с ней все перипетии поездки.

"Нам так важно было наполниться, чтобы продолжать чувствовать многогранность мира и отражать его в каждой из нас. Ведь в женщине столько разнообразных эмоций: от счастья до грусти, от смеха до слез. И так важно не терять ни одного из этих чувств. Я теперь каждый день говорю себе: "Чтобы не случилось, проживай, принимай и иди вперед улыбаясь! А если захотелось поплакать - плачь! Ты человек, мы многогранна в своих эмоциях! Живи ими, чувствуй их!", - написала звезда.

"Это так здорово что вы все вместе)", "Я бы тоже хотела уехать куда-нибудь вместе с мамой и моей сестричкой, мы тоже недавно потеряли папу и я знаю на сколько это больно ...", "Отдохнешь от потапа...соскучишся...и будешь любить его с новой силой....", "Настя так написала, как будто ей лет 70 и она войну прошла и пахала на заводе всю жизнь, отчего перезагрузка?", "Круто 🔥", "Лидия Петровна - красотка😍", "Настя 💔 спасибо за твою ❤️ и за то, что всегда рядом", - откликнулись поклонники.

Напомним, что игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась..."

Как сообщала Politeka, Потап публично отругал Каменских, рванувшую за тысячи километров: "Настя, марш домой!".

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