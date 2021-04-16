Телезвезда и модель Кайли Дженнер в маленьком бикини подчеркнула похудевшую фигуру трендовым образом
Популярная модель, известная молодая миллионерша и одна из знаменитых сестричек Кардашьян показала стильный образ в простом купальнике на тонких завязках. Благодаря правильно подозбранным украшениям из золота, а также нюдовому макияжу, отсутствию укладки и необычному маникюру девушка создала идеальный пляжный лук.
Как можно заметить, пышные бедра и тонкую талию Кайли почти никогда не скрывает, хотя после рождения дочери она была уверена, что не сможет прийти в нормальную форму. Ради того, чтобы вернуться и предстать перед публикой, привычно поражая образами в открытых нарядах с декольте, девушка несколько месяцев практически ночевала в спортзале.
Теперь Кайли может с гордостью заявить, что сбросила более 15 килограмм и может похвастаться правда хорошим результатом. Благодаря также правильно подобранным ракурсам на фото, девушке удается прятать недостатки, а лицо без макияжа она, к слову, намеренно вообще не показывает.
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До этого Кайли решила впечатлить модным образом с нарядом из сеточки, она появилась перед камерой в экстравагантном прозрачном комбинезоне, который полностью покрывает ее сочное тело.
В подписи к фотографиям Дженнер написала: "Вишня сверху". Поклонники в восторге от новых фото звездной красотки, Кайли засыпают комплиментами и восторженными комментариями. "Вау, эта подача", "Красотка", "Горячая", "Ты такая красивая", "Обожаю тебя", "Вишенка на торте", "Великолепная правилньая подача", - пишут пользователи в комментариях к фото.
Напомним, бесстыжая и горячая сестричка Кардашьян Кайли Дженнер в салатовом бикини хорошенько "поджарилась" на солнце: "Комплект на миллион".
Как сообщала Politeka, Знойная Кортни Кардашьян показала сочную фигурку в роскошной спальне: "Тело мечты".
Также Politeka, Сестренки Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян показали, кто горячее, приспустив узкие наряды: "Как мамочка".