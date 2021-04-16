Известная певица Настя Каменских без фильтров и фотошопа показала себя настоящую на реалити-шоу

Как известно, долгие годы звезда боялась и смущалась выставлять свои фото без обработки, так как боролась с лишним весом и в тот период даже не думала, что будет выставлять нечто подобное. Чтобы избавиться от двадцати лишних килограмм, звезде пришлось заниматься с тренером чуть ли не каждый день, изменить план питания и привычки.

Тем не менее, идеального результата достичь было не так просто. В своем шоу-реалити, которое Настя снимает в Мексике, она рассказала, что сейчас она открыта и не будет прятать недостатки. Фото без обработки и фильтров также появилось на фант аккаунте. На нем Настя со шляпой на животе, которая скрывает живот, выражает свое недовольство во время беседы.

«Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе - я люблю себя такой, какая я есть», - прокомментировала ранее Настя.

Отметим, сама Настя прокомментировала ситуацию с тем, что она снова поправилась и не стала также скрывать и того, как в принципе ей дается тема похудения.

"А мне до больше нравится Настя она такая сладкая булочка🔥", "Бодипозитив вошёл в чат, зайка ))", "Вы крутая🔥, спасибо вашим родителям, что создали такого светлого человека😍", "Пышка тоже норм", "Вы красотка в любом весе "складочки и морщинки роли не играют. Главное, что у вас прекрасная душа, искренний взгляд и весёлая открытая улыбка".

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