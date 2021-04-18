Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать кадрами из отпуска в Мексике

После того, как у звезды случился серьезный приступ паники, она решила отправиться в отпуск, однако не с мужем, а с подругами и мамой. Звезда улетела в Мексику, причем соединила свой отдых со съемками реалити-шоу, которое отснимет для своих фанатов. Не забывает при этом артистка и баловать себя на пляже.

В бело-голубом бикини Настя прогулялась на побережье и не стала скрывать фигуру под фильтрами или фотошопом, так как до этого сама отметила, что знает, как ее критикуют и часто пишут злые комментарии, когда она демонстрирует лишний вес. Поскольку звезда еще учится принимать и любить себя в любом виде, она не желает прятаться.

По словам Каменских, именно сейчас «важно наполниться, чтобы продолжать чувствовать многогранность мира и отражать его в каждой из нас. Ведь в женщине столько разнообразных эмоций: от счастья до грусти, от смеха до слез. И так важно не терять ни одного из этих чувств».

Также свое очередное фото с мамой и Анной Настя подписала большим постом о том, как она рада оказаться вместе с близкими подругами в этом чудесном месте. Она подчеркнула, что чувствовала, что каждой нужна была эта поездка-перезагрузка, и она рада, что мама и подруга разделяют вместе с ней все перипетии поездки.

"Это так здорово что вы все вместе)", "Отдохнешь от потапа...соскучишся...и будешь любить его с новой силой....", "Настя так написала, как будто ей лет 70 и она войну прошла и пахала на заводе всю жизнь, отчего перезагрузка?", "Круто 🔥 ну и формы", "Лидия Петровна - красотка😍", "Настя 💔 спасибо за твою ❤️ и за то, что всегда рядом", - откликнулись поклонники.

Напомним, что игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась..."

Как сообщала Politeka, Потап публично отругал Каменских, рванувшую за тысячи километров: "Настя, марш домой!".

Также Politeka писала, что похудевшая на 20 килограммов Каменских поделилась переживаниями: «Сердце просто колотится…»