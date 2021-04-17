Телеведущая Леся Никитюк удивила необычным занятием

Как передает Politeka.net, кадры знаменитость опубликовала на свой страничке в Instagram.

В соцсетях Никитюк уже собрала многомиллионную аудиторию поклонников, которым регулярно показывает свою личную жизнь.

На этот раз Леся предстала на кадры в необычной шляпке с капусты, и поделилась планами на выходной.

"Как вам? Это божественная шляпка. Так, сегодня у нас распорядок дня: фильм "Призрачная красота" и новая картина по номерам", - поделилась телеведущая.

Не обошлось и без привычной для Леси шутки.

"Все, я думаю на сегодня достаточно", - заявила Никитюк, сделав пару мазков и отложила картину.

Ранее мы сообщали, что 33-летняя телеведущая показала, как выглядела в 18 лет.

На опубликованном кадре Леся предстала с очень ярким макияжем, укладкой и украшениями в волосах.

Увидев юную Никитюк, украинцы сравнили ее со звездной певицей 90-х Бритни Спирс.

Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".

Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".

Также Politeka писала, Никитюк не стала скромничать, поразив внешним видом в компании наряженного Дзидзьо: "Какие девочки".