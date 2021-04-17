Телеведущая Леся Никитюк удивила необычным занятием
Как передает Politeka.net, кадры знаменитость опубликовала на свой страничке в Instagram.
В соцсетях Никитюк уже собрала многомиллионную аудиторию поклонников, которым регулярно показывает свою личную жизнь.
На этот раз Леся предстала на кадры в необычной шляпке с капусты, и поделилась планами на выходной.
"Как вам? Это божественная шляпка. Так, сегодня у нас распорядок дня: фильм "Призрачная красота" и новая картина по номерам", - поделилась телеведущая.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Кравец из "Квартал 95" радикально сменила образ, от Леночки не осталось и следа: "Уже не секрет..."
Остановилось сердце известного актера, трагические подробности: «В день рождения забрала скорая»
"Дракон сломал Остапчуку два ребра, Злата получила сотрясение мозга": раскрылась неожиданная правда о шоу "Маска"
"Холостячка" Мишина и Эллерт ошарашили украинцев внезапным расставанием: "Зачем же так жестко Ксю с Сашей..."
Не обошлось и без привычной для Леси шутки.
"Все, я думаю на сегодня достаточно", - заявила Никитюк, сделав пару мазков и отложила картину.
Ранее мы сообщали, что 33-летняя телеведущая показала, как выглядела в 18 лет.
На опубликованном кадре Леся предстала с очень ярким макияжем, укладкой и украшениями в волосах.
Увидев юную Никитюк, украинцы сравнили ее со звездной певицей 90-х Бритни Спирс.
Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".
Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".
Также Politeka писала, Никитюк не стала скромничать, поразив внешним видом в компании наряженного Дзидзьо: "Какие девочки".