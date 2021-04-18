Известная певица Настя Каменских привыкла показывать модные луки на отдыхе, позируя в самых разных купальниках

Прошло уже несколько недель с тех пор, как артистка начала снимать свое реалити-шоу в Мексике. Настя создает контент, изучая места, в которых остановилась, а также пытается объяснить, почему ей нужна была перезагрузка после тяжелого года.

Теперь поклонники исполнительницы начали массово публиковать фото с Каменских, позирующий в разных бикини и образах в целом, выбирая лучший из них. Одним из таких луков стал яркий образ Каменских в леопардовом бикини без завязок и дополнительных деталей.

Простой лиф, сделанный под формат топа, и нижняя часть комплекта с высокой посадкой гармонично смотрелись на фигуре знаменитости. Как известно, именно формы звезды становятся причиной бурных обсуждений в сети, так как Настя часто и легко набирает лишний вес. Сама звезда подмечает, что учится это принимать и работает над собой, не смотря на довольно злые комментарии.

Чтобы подогреть интерес поклонников к себе, артистка также решила показать яркий кадр из отдыха на пляже. На фото Настя позировала в похожем леопардовом купальнике с простым дизайном и без украшений.

«Старуха... 😂; Какая красивая женщина, досталась же потапу; Красотка🔥; Любимка🔥; Ногиии😍🔥; С такой фигурой можно смело идти за оскаром 👏; Какая ты Настя все таки молодец! вот что нужно мужикам?)) правильно, показывать периодически им свои прелести)); Прекрасная фигура. Ждём новые фотки.)))взгля в светлое будущее...», - написали в сети.

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру

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