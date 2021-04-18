Клиенты Приватбанка столкнулись с неожиданной проблемой

Как передает Politeka.net, очередная жалоба на работу финучреждения появилась на сайте Минфина в соответствующем разделе.

Так, одному из клиентов отказали в обслуживании, когда он хотел открыть новую карту.

«Пошел в отделения банка актуализировать данные и открыть другую карту. Данные актуализировал. При попытке открыть карту — отказ в обслуживании. Причину не говорят, ничего не знают. При этом картой можно пользоваться, а перевыпустить или открыть новые нельзя. Операторы причину не видят, и не знают», - говорится в сообщении.

Мужчина отметил, что является клиентом Приватбанка уже 10 лет.

Отметим, это не первый подобный случай. Ранее клиентка Приватбанка сообщала, что ей отказали в открытии специального счета по государственной программе "Пакунок малюка".

«Сотрудник банка, онлайн чат, оператор горячей линии, все как один сказали, что открыть счет невозможно по решению банка. Но почему, никто не объясняет. Почему такое возможно? Вот ответ оператора онлайн-чата: "Пожалуйста, извините за предоставленные неудобства, но, к сожалению, оформление продуктов Банка ограничено по решению Банка, советуем Вам обратиться для оформления карточек в другой Банк», - пожаловалась женщина.

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